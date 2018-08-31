” كلوب ” يتطلع لمواجهة بطل فرنسا.. ويؤكد: مسيرة صعبة

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدرب ليفربول الألماني يوغن كلوب، أن مواجهة باريس سان جيرمان ونابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيتكون صعبة لفريقه.

وأوضح ” كلوب ” أنه يؤمن أن الثلاثي البرازيلي ” أليسون، روبرتو فيرمينو، وفابينيو “، سيستمتع بمواجهة باريس سان جيرمان الذي يلعب له نيمار.

وقال ” مواجهة نيمار ستكون بالنسبة للثلاثي البرازيلي في فريقنا بمثابة لقاء مع صديق مرة أخرى وكل هذه الأمور، سيكون تحدياً كبيراً وهو الأمر ذاته للفرق الأخرى عند مواجهتنا “.

ويحل الفريق الإنجليزي ضيفًا على ليستر سيتي في الدوري الممتاز غدًا السبت، وذلك قبل استضافة باريس سان جيرمان 18 سبتمبر.

يُذكر أن ليفربول يلعب في المجموعة الثالثة ضد بطل فرنسا ونابولي ورد ستار الصربي الفائز بكأس أوروبا 1991، والذي بلغ دور المجموعات للمرة الأولى.