مجلس إدارة صحيفة ” أنباء الدول العربية ” يكرم رجل الأعمال الدكتور الشريف محمد الراجحي

رشاد اسكندراني(صدى):

تشّرف مجلس إدارة صحيفة أنباء الدول العربية ممثلة بالدكتور حسن امام رئيس مجلس الإدارة ، والمستشار الإعلامي سيد حمودة بتكريم الدكتور الشريف محمد الراجحي تقديرا للجهود المبذولة منه في الأعمال التطوعية والمجتمعية والإنسانية.

وأضاف مجلس الإدارة ان الدكتور الشريف محمد الراجحي يعد من رجال الأعمال المحترفين بأعمال التطوير العقاري والأعمال التجارية والإستثمارية ، وهو مطور عقاري مميز ويمتلك من أشهر المراكز التجارية بمحافظة جدة والمسمى ” جدة سكوير ” ويعد من المواقع السياحية التي يجب أن تزورها عند التواجد في محافظة جدة .

ولما الراجحي من دور بارز وفعال في دعم القضايا الإقتصادية والسياحية والإجتماعية والثقافية والإنسانية والخيرية في كل الدول العربية فقد قرر مجلس الإدارة بتكريم سعادة الدكتور الشريف محمد الراجحي.

هذا ويُعتبر رجل الأعمال والمطور العقاري المعروف الشريف محمد الراجحي سفيراً للنوايا الحسنة، ورئيسًا للجنة الدبلوماسية بجامعة الشعوب العربية، والأمين العام لمجلس الأعضاء بالسعودية للمنظمة العربية الأوربية للبيئة ، والعضو الإستشاري لجمعية أيتام جدة ، وعضو المجلس الإستشاري لجمعية الأيدي الحرفية ، وعضو مجلس الإدارة بصحيفة عين الوطن.

كما ويُعتبر مؤسسا ورئيسًا لملتقى ” أصدقاء الشريف الراجحي ” والذي يضم أعضاء من أصحاب السمو الملكي والأمراء، وأصحاب المعالي والسفراء، والمحافظين وكبار رجال المال والأعمال في منطقة مكة المكرمة وعسير والقصيم.

وصحيفة ” أنباء الدول العربية ” تبارك للراجحي مجهوده وتتمنى له المزيد من التقدم والنجاح.