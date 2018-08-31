تراجع إصدار تأشيرات العمل خلال الـ3 أعوام الماضية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تراجع إصدار تأشيرات العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية بمعدلات كبيرة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الإنخفاض بعدد تأشيرات العمل الصادرة خلال 2017 تجاوزت الـ65%، مقارنة مع عدد التأشيرات في العام 2015، والتي سجلت نسبة انخفاض 51% مقارنة مع العام 2016.

وأشارت إلى أن الوزارة أًصدرت 718835 تأشيرة عمل خلال العام الماضي، مقابل 1.403.713 تأشيرة صدرت في العام 2016، بينما بلغ عدد التأشيرات الصادرة في عام 2015، 2031291 تأشيرة.

وتصدر قطاع التشييد والبناء عدد التأشيرات الصادرة العام الماضي مقارنة بباقي الأنشطة الاقتصادية بـ323611 تأشيرة، بينما جاء في المرتبة الثانية نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بـ221889 تأشيرة، وسجل نشاط الكهرباء والغاز والمياه أقل عدد تأشيرات بـ180 تأشيرة فقط.

وعلى مستوى المناطق، سجلت منطقة الرياض أعلى عدد تأشيرات صادرة العام الماضي بواقع 339962 تأشيرة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ120444 تأشيرة، بينما صدرت من منطقة الحدود الشمالية 2685 والباحة 4202 تأشيرة كأقل المناطق إصدارا للتأشيرات.