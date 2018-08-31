الكشف عن سر اهتمام الفنانة أحلام بقضية سعد المجرد

أماني الغامدي(صدى):

كشف عدد من متابعي الفنانة الإماراتية أحلام، عن سر اهتمامها الكبير بقضية المطرب المغربي سعد لمجرد، وذلك بعد أن تم الإفراج عنه من قِبل السلطات الفرنسية بكفالة مالية لعدم ثبوت الأدلة المادية عليه في التهمة الأخيرة التي وجهت له باغتصاب فتاة فرنسية.

ورأى البعض منهم، أن تضامن ” أحلام ” مع سعد لمجرد ما هو إلا مشاعر نبيلة من الفنانة الإماراتية التي تحمل نوايا حسنة له، حيث تمتلك أحلام شعبية كبيرة في المغرب.

وعلى الرغم من ذلك، وجدوا أن هذه المشاعر جاءت في غير محلها، مبررين ذلك بأن سعد لمجرد في قضيته الأخيرة قد أقام بالفعل علاقة مع فتاة، ولكن تكمن نقطة الخلاف القانونية هنا في أمر اغتصابه لها من عدمه.

وعليه، أكد محبي ” أحلام ” ، أنه من الأفضل لها البعد عن إبداء التعاطف مع الفنانين الذين تدور حولهم القضايا الشائكة والشبهات الأخلاقية، ولو على سبيل المجاملة.

جدير بالذكر، أن الفنانة الإماراتية أحلام، قد علقت على قضية ” لمجرد ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور الشهير ” انستجرام ” قائلة: ” الله ينصرك حبيبي ألف سلامة عليك وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك وظلمك الله معاك وبينصرك، كنت متأكدة إنك نقي ورائع وإنسان جميل ابن المغرب حبيبي كلنا معاك مبروك البراءة مبروك للمغرب ”