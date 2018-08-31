بالفيديو.. عن طريق الخطأ.. سحل رجلين وإشعال النيران في جسديهما حتى الموت

مكسيكو(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام مجموعة من الأفراد بسحل رجلين من الجنسية المكسيكية على الأرض، وضربهما وركلهما بالأيدي والأقدام، ثم سكب البنزين عليهما وإشعال النيران في جسديهما حتى الموت، وذلك في تواجد حشد كبير من الناس، وسط صراخ متكرر بعبارة ” اقتل اقتل ” .

وكانا الرجلان المسحولان، معتقلين في مخفر بولاية ” بوبلا ” وسط المكسيك، واعتقلتهما الشرطة اشتباهًا بخطفهما طفلين، فاعتقد الساحلون أنهما من عصابة امتهن أفرادها خطف الأطفال، لذلك، قاموا بإشعال النار بسيارة للشرطة مركونة قرب المخفر، ثم اقتحموه على من فيه، وانتشلوا الرجلين منه إلى الساحة الخارجية للمخفر ” عنوة ” .

والغريب في الأمر، أنه قد اتضح أن الجثتين المتفحمتين على الأرض للرجلين المسحولين، لعاملين بالزراعة بأرياف الولاية نفسها، وكانا في المدينة التي تم قتلهما فيها لشراء بعض الاحتياجات لحقل يعملان فيه مع آخرين، ولكن اختلطت هويتاهما على الشرطة فاعتقلتهما صباحًا للتحقيق.

وكانت الشرطة المكسيكية تنوي إطلاق سراحهما بعد تأكدها أنهما بريئين، ولكن الأهالي أقبلوا في فوضى لم تسمح بشرح ما جرى، لينتشلوهما من المخفر، دون أن يتقدم أحد في المخفر لمنع ما حدث.