بالفيديو.. نصائح للوقاية من الإصابة بالنوع الثانى من السكر
يعتبر السكرى من الأمراض المزمنة التي تؤثر على الصحة بشكل سلبى ، ومنه أنواع ، وعلى مريض السكر أن يلتزم ببعض التعليمات لتجنب مخاطر السكر على الصحة .
وعرضت كريس نصرانى خبيرة التغذية، خلال برنامج ” صحتين ” ، نصائح للوقاية من الإصابة بالنوع الثانى من السكرى .
وقالت كريس ، أنه على مريض السكري أن يركز في طعامه على الفواكة حيث أنها تحتوي على سكر طبيعي ، وتناول الكثير من الخضروات حيث أنها تعمل على تقليل السكر في الدم .
وأضافت ، الرياضة مهمة جدا للتخفيف من الإصابة بمرض السكر ، حيث أنها تعمل على تخفيف الوزن ، وتحسين عمل الأنسولين .
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