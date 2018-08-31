مقتل شقيق زعيم الحوثيين في غارة للتحالف بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية عن تداول أنباء حول مقتل القيادي في مليشيا الحوثي الإيرانية عبدالخالق الحوثي، وعددمن مرافقيه في غارة جوية للتحالف على مزرعة في مديرية باجل في الحديدة.

وأوضحت المصادر أنه تم استهدافه قبل فجر اليوم الجمعة، حيث أن عبدالخالق الحوثي هو شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي والمطلوب رقم 6 في قائمة التحالف.

يُذكر أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث، سيلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غدًا السبت في الرياض، بناءً على طلب من جريفيث؛ لبحث آخر المستجدات المتصلة بقضايا المشاورات.