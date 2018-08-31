فيات 500X 2019 تخرج للنور بمحركات جديدة ديزل وبنزين

أميرة خالد(صدى):

أعلنت فيات عن النسخة المحسنة الجديدة من موديلات 500X التي تأتي في صورة اصدارات 2019 والجديد في السيارة حصولها على تحديثات في التصميم والمحركات والتكنولوجيا, ومن اهم التغييرات فيها حصولها على محرك ديزل MultiJet II بشاحن توربيني مطور لمطابقة معايير يورو 6 D-TEMP ، وتأتي السيارة بثلاث خيارات لمحركات الديزل بصورة عامة.

وتشمل الخيارات محرك 1.3 لتر بقوة 93 حصان وعزم 200 نيوتن متر وناقل مانيوال مع دفع أمامي ومحرك 1.6 لتر بقوة 118 حصان وعزم 320 نيوتن متر مع ناقل مانيوال أو DCT ودفع امامي ومحرك 2 لتر بقوة 148 حصان وعزم 350 نيوتن متر وناقل أوتوماتيك من 9 سرعات ودفع رباعي.

وبالنسبة لمحركات البنزين فقد تم استبدال المحرك البنزين في السيارة بمحركات 3 و4 سلندر بشاحن توربيني تشمل محرك 1 لتر بقوة 118 حصان وعزم 190 نيوتن متر وناقل مانيوال من 6 سرعات ودفع امامي ومحرك 1.3 لتر بقوة 148 حصان وعزم 270 نيوتن متر ثنائي القابض من 6 سرعات ودفع أمامي.

ومن حيث التغييرات في التصميم فتركزت في تصميم المصابيح الأمامية للسيارة التي زودت بوحدات اضاءة LED DRLs جديدة ومصابيح خلفية ليد ومصابيح أمامية ليد كاملة بصورة اختيارية توفر اضاءة أقوي. كما زاد عدد اصدارات السيارة مع دخول اصدار Urban للخدمة بجانب اصداري Cross و City Cross مع تغيير جديد في تصميم الصادمين الأمامي والخلفي.

كما جاءت السيارة بعدادات جديدة في التصميم وشاشة بيانات 3.5 بوصة مع عجلة قيادة بفرش جلدي تكنو .