بالفيديو.. خلال حفله بالساحل الشمالي.. عمرو دياب يضرب حارسه الشخصي

أماني الغامدي(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو النجم المصري عمرو دياب، وهو يضرب حارسه الخاص ويبعده عن المسرح؛ بعد أن حاول منع أحد المعجبين من الاقتراب منه.

حيث نجح أحد معجبين النجم عمرو دياب في الوصول إلى المسرح؛ لاحتضانه وتقبيله والتقاط صورة سيلفي معه، ليلاحظ ” البودي جارد ” ذلك ويذهب ليصطحبه بالقوة، مما دفع ” عمرو” لابعاد حارسه الشخصي عن المسرح.

وربت عمرو دياب بعد ذلك على كتف المعجب بود، قبل أن يغادر المسرح عائدًا إلى صفوف الجمهور؛ ليستمع لأغانيه.

وجاء ذلك خلال الحفل الذي أحياه الهضبة، مساء أمس الخميس، في ” بورتو غولف مارينا ” بالساحل الشمالي.