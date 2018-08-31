” جيسوس ” يؤكد تغيب ثلاثي الهلال عن مواجهة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب فريق الهلال البرتغالي جورجي جيسوس، عن تغيب ثلاثي خط الوسط سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري، عن مواجهة الفيحاء غدًا السبت، ضمن الجولة الأولى الافتتاحية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ” جيسوس ” أنه سيتم إجراء اختبارات دقيقة للاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها.

كما أشار إلى جاهزية باقي لاعبيه للمواجهة، لافتًا إلى أهمية تحقيق أفضل بداية ممكنة والحفاظ على المعنويات المرتفعة بعد التتويج بلقب السوبر السعودي الخامس على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وطالب ” جيسوس ” أنصار وعشاق النادي بالحضور المكثف في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود؛ لمساندة فريقه.