زوج يمزق زوجته بعد اكتشافه خيانتها قبل 8 أعوام

القاهرة(صدى):

أقدم زوج مسجل خطر على تمزيق زوجته دفاعًا عن شرفه، بعدما عثر على فيديوهات لها على مواقع إباحية أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل آخر.

وفي التفاصيل، كان الزوج يجلس في جلسة مزاج مع صديقه الذي اقترح عليه مشاهدة فيدوهات إباحية على بعض المواقع للتسلية، ليكتشف أن زوجته في إحدى هذه الفيديوهات في وضع مخل مع رجل غريب.

واشتعل الزوج المتهم غضبًا بعدما رأى زوجته في هذا الوضع واتصل بها وتأكد من وجودها في المنزل طالبًا منها عدم المغادرة حتى يعود، وواجها بالفيديوهات لتعترف الزوجة بأنها صحيحة لكنها قديمة منذ عام 2011.

وأكدت الزوجة أنها أجبرت على فعل ذلك حتى تتمكن من زيارته في السجن، لافتًا إلى أن هذا الشخص أجبرها على ذلك حتى يساعدها في زيارة زوجها، فأخرج الزوج المتهم من سلاح أبيض ” مشرط”، موجهًا لها الطعنات فى مختلف أنحاء الجسم، وتركها تنزف.

ولم يكتفي الزوج بذلك لإخماد غضبه، حيث اتصل بشقيقها وأخبره بما فعله، فحضر وتعدى عليها مرة أخرى، حتى تجمع الجيران وأنقذوها من بين أيديهم.

وأبلغ الجيران قسم شرطة مصر القديمة بالواقعة، وتم نقل الزوجة إلى مستشفى قصر العينى لإسعافها، وتبين إصابتها بجروح قطعية متفرقة فى أنحاء مختلفة بالجسم تسبب فى نزيف دموى، وإنها متواجدة فى العناية المركزة، بينما فر زوجها فر هاربًا.

وتعمل تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، بعد فحص الفيديوهات محل التحقيق على تحديد هوية الشخص الظاهر مع الزوجة المصابة، كما قررت النيابة سرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، وجارِ الاستماع لأقوال شقيق المصابة.