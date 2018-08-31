الكشف عن موعد إطلاق هواتف ” آيفون ” الجديدة

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” أبل ” الأمريكية مساء أمس الخميس، أنه سيتم الإعلان عن هواتفها المنتظرة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر المقبل، وذلك خلاف حفل مُقام في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الـ ” إندبندنت ” البريطانية، أن الهواتف الـ 3 الجديدة قريبة في التصميم من هاتف ” آيفون ” X، الذي أطلق في 2017، لكن مع إضافات جديدة في الخصائص والحجم.

يُذكر أن الهواتف الجديدة متوفرة في عدد من الأسواق، بعد أسبوع من الحفل الرسمي في ” كاليفورنيا ” ، وأن اسعاره وستكون متباينة وأقل من ثمن هاتف ” آيفون X ” .