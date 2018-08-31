بالفيديو.. لهذا السبب مفحط جازان يواجه أقصى عقوبة

تركي السالم(صدى):

أعلنت إدارة مرور منطقة جازان القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يمارس التفحيط في شارع عام بجوار أحد منتزهات محافظة العيدابي.

وقال حساب المرور الرسمي على “ تويتر ” : مرور منطقة جازان يحيل قائد المركبة (الجيب) إلى هيئة الفصل لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور لقاء تكرار مخالفة التفحيط وعدم التوقف لدوريات المرور، حيث تم القبض عليه بالتنسيق مع البحث الجنائي بشرطة المنطقة “.

يشار أن المقطع المتداول أظهر شخصًا يستعرض بسيارته ويمارس “ التفحيط ” ، أمام زوار أحد المنتزهات، وحين داهمت دورية مرورية المكان وتوقفت معترضة طريقه، ورغم إطلاقها طلقات تحذيرية، تعمد المفحط الالتفاف عليها ولاذ بالفرار.