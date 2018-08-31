6 حيل غذائية تخلصك من الكرش.. تدريجيا وللأبد

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية ، أن الكرش من المشكلات التي يواجهها الرجال والنساء، ويجد الكثيرون صعوبة في التخلص منه.

وأكدت دكتورة هدى ، أنه يمكن التخلص نهائيا من ” الكرش ” ، فقد من خلال اتباع الحيل الغذائية التالية :

نوعين من الألياف

لتبدأ في إدخال نوعين من الألياف في وجبة الإفطار، فهذا يخلصك من الإمساك الذي يسبب لك انتفاخ للبطن، وتعتقده كرشا.

كما أن تناول الألياف بانتظام، يزيد من معدلات حرق الجسم للدهون، مما يساعد على التخلص من “الكرش” تدريجيا، وستشعر أنك أخف وزنا.

تقليل الصوديوم

الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالمياه، وتتركز هذه المياه في منطقة البطن لتظهر في شكل “الكرش”، خاصة أن معظمنا يأكل أكثر من ضعف ما يحتاجه الجسم من الصوديوم.

ولتحاول تقليل الملح في الطعام قدر المستطاع، كذلك ابتعد عن الأطعمة المعلبة والتي تمتلئ بالصوديوم.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

مثل الموز والبطاطا، تساعد جسمك على التخلص من المياه الزائدة والتي تسبب لك تضاعف حجم البطن، وذلك لأنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يتحكم في كمية الماء في الجسم، ولكن بعكس طريقة تحكم الصوديوم.

الإكثار من السوائل

شرب ما يكفي من السوائل، وخاصة الماء، يعمل على تخفيف الإمساك، ويخلصك من الكرش، ويجب ألا يقل عن 8 أكواب من السوائل كل يوم، بالإضافة إلى تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسوائل، مثل الفواكه والخضراوات.

تجنب الحلوى والصودا

هذه الأطعمة تملأ البطن بالغازات، وتجعل البطن منتفخا بشكل لافت للنظر، كما أنها تزيد من الدهون في منطقة البطن، ولتستبدلها بالعصائر الطازجة والماء.

الزبادي

يحتوي الزبادي على عنصر البروبيوتيك، الذي يعمل على تحسين الهضم، والتخلص من الغازات والانتفاخات.