دار الرعاية الاجتماعية بمكة يحتفل بالحجاح بمقر فريق معن التطوعي

نايف السالم(صدى):

نظم دار الرعاية الأجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع فريق معن التطوعي حفل للاحتفاء بحجاج دار الرعايه الاجتماعيه بمشاركة مجموعة من الحجاج وذلك بمقر فريق معن التطوعي للاحتفاء بالحجاج وذلك يوم الاربعاء الموافق 1439/12/18 هـ .

وتخلل البرنامج:الضيافه ،جوله بمقر الفريق ،بعض المجسات الترحيبية ، تناول طعام العشاء.

وفي نهاية اللقاء قام مدير دار الرعاية الاستاذ جزاء بن محمد العتيبي بتكريم الاباء والتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمدير فريق معن التطوعي الاستاذ خالد المالكي والفريق المتعاون معه.