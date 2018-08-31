دنيا بطمة تهاجم منتقدي ملابس ابنتها غزل

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة ، على إحدى التعليقات التي كتبت على صورة إبنتها غزل التي استفزتها، بطريقة قاسية وأثارت ضجة بين المتابعين.

وكانت شاركت بطمة على صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لطفلتها وهي تلاعب نمراً صغيراً بكل جرأة، وألبستها ملابس أنيقة هي عبارة عن شورت قصير باللونين الابيض والاسود، مع بلوزة حمراء، الا أن أحد متابعي الفنانة المغربية علق بطريقة ساخرة على ملابس الطفلة.

وكتب أحد المتابعين ، “هذه الملابس من غوتشي او الاسواق الرخيصة”، لترد عليه بطمة بغضب ، ” مش عيب ارتداء الملابس الرخيصة، بس أهلك ما لقيوا ياكله من شهر ” .