إخضاع الفتيات العازبات لفحص العذرية قبل التحاقهن بالتجنيد في المغرب يثير أزمة

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت أنباء بشأن زعم القوات المسلحة الملكية بالمغرب إخضاع الفتيات العازبات لفحص العذرية قبل التحاقهن بالثكنات العسكرية، جدلًا واسعًا بين الفتيات المغربيات المعنيات بقانون التجنيد الإجباري الذي صادقت عليه الحكومة قبل نحو أسبوع.

وأفادت الأنباء، بأن القوات المسلحة المغربية تعتزم إبلاغ أهاليهن بنتيجة الفحص، وذلك حتى لا يتم اتهام الجنود بالاعتداء عليهن جنسيًا وافتضاض بكارتهن.

ومن جانبهم، لاقت تلك الأنباء رفضًا كبيرًا لدى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، مما جعلهم يعتزمون التكتل لمواجهة تطبيق هذا الإجراء، في حين إنه لم يصدر بعد أي رد من الحكومة أو القوات المسلحة الملكية بالمغرب على تلك الأنباء.

جدير بالذكر، أنه قد أشار البعض إلى أن إخضاع الفتيات لفحص العذرية، يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقّعت عليها المغرب.