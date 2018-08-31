أطعمة يجب تجنبها تفاديا للإصابة بالصلع والشيب المبكر

أميرة خالد(صدى):

توصلت دراسة حديثة، أعدها باحثون في جامعة جونز هوبكنز، إلى أنه يمكن تجنب مشاكل سقوط الشعر، والصلع، والشعر الرمادي المبكر، من خلال تغيير نظامنا الغذائي، فتناول وجبات بعينها قد يؤدي لتساقط الشعر والشيب على حد سواء.

واتضح من خلال الدراسة، أن تلك الوجبات يمكن أن تسفر عن حدوث مجموعة من الأمراض الجلدية، وهذه الوجبات هي التي تحتوي على كميات كبيرة من الأغذية الحيوانية، والدهون الحيوانية المعروفة باسم الدهون المشبعة، والسكر الأبيض، والأطعمة السكرية، والصودا، والأطعمة المقلية، وأي وجبات محفوظة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، والسكر، والمواد المضافة.

وأشار الباحثون إلى أن العادات الغذائية الخاطئة تتسبب في زيادة الوزن، وخطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن تسببها في أن يصبح شعر الرأس رماديًا وأكثر نحافة، وكذلك ضعف البشرة والجلد.

وقدّم الباحثون عدد من النصائح التي تفيدي في التحول إلى نظام غذائي مفيد للصحة وللمظهر العام في نفس الوقت، ومنها:

– يجب أن يحرص الجميع على قراءة البيانات الخاصة بمحتويات كل الوجبات الجاهزة أو المحفوظة أو المعبأة قبل الشراء.

– تجنب الأطعمة التي تحتوي على المكونات الصناعية والدهون الضارة والكميات المفرطة من السكر.

– تناول المزيد من الأغذية النباتية، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل المكسرات، والبذور، والبدائل النباتية للحوم والحليب والجبن.

– تناول مجموعة كبيرة من الفواكه والخضراوات الملونة يوميًا.