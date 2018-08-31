العطلات المتكررة تطيل العمر وتقضي على التوتر
كشف مجموعة من العلماء أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة ومتكررة، يعيشون في المتوسط حياة أطول من الذين يدمنون العمل ويحصلون على عطلات قصيرة.
حيث توصلت نتائج العلماء بجامعة ميونيخ الألمانية، أن من يقضوم عطلات طويلة يعانون بنسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية، معتبرين أن الأجازات والعطل أمر جيد للتخلص من أمراض القلب والتوتر، وهو أمر ملحوظ بشكل كبير لدى الرجال.
واعتمد الباحثون في دراستهم على مجموعة من رجال الأعمال الذين يعيشون في ” هلسنكي ” ؛ ليتابع الباحثون مستوى معيشتهم، حيث لاحظوا بأن الذين يأخذون إجازات طويلة بفترات متكررة انخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض القلب أكثر من غيرهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53095 ] نشر منذ 2 ساعتين
على كذا اللي عندهم عطله مفتوحه يعيشون اكثر واكثر ,,
,, يامخرفين يامهووسين ، الأعمار بيد الله ، لايوجد شيء يطيل العمر او يقصر العمر ,, هذا خيال ,,
,, انتم قولوا يستانس اكثر اقول نعم ، قولوا يفلها اكثر اقول نعم ,,
,, اما يطيل العمر اقول انتم كذابين اكثر واكثر ,,