العطلات المتكررة تطيل العمر وتقضي على التوتر

أميرة خالد(صدى):

كشف مجموعة من العلماء أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة ومتكررة، يعيشون في المتوسط حياة أطول من الذين يدمنون العمل ويحصلون على عطلات قصيرة.

حيث توصلت نتائج العلماء بجامعة ميونيخ الألمانية، أن من يقضوم عطلات طويلة يعانون بنسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية، معتبرين أن الأجازات والعطل أمر جيد للتخلص من أمراض القلب والتوتر، وهو أمر ملحوظ بشكل كبير لدى الرجال.

واعتمد الباحثون في دراستهم على مجموعة من رجال الأعمال الذين يعيشون في ” هلسنكي ” ؛ ليتابع الباحثون مستوى معيشتهم، حيث لاحظوا بأن الذين يأخذون إجازات طويلة بفترات متكررة انخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض القلب أكثر من غيرهم.