تأخر الطفل بالكلام مشكلة تؤرق الأبوين.. والسن الخطر لذلك

أميرة خالد(صدى):

يتعرض الكثير من الآباء والأمهات إلى القلق من تأخر طفلهم في الكلام، لتزداد المخاوف من وجود مشكلة في النطق أو الفهم مع مرور الوقت.

وفي هذا الأمر أكد مجموعة من الخبراء أنه لا يمكن اعتبار تأخر الطفل في الكلام من علامات تأخر النمو بسهولة، حيثي يوجد عوامل اجتماعية تؤثر على ذلك كتحدث المحيطين به بأكثر من لغة أو لهجة، أو تحدث الخادمة أو السائق بلغة مختلفة.

وأوضح الخبراء أنه طالما يستطيع الطفل التعبير عن نفسه بلغة الإشارة أو بأية مقاطع صوتية، ويفهم ما يقال له لا داعي للقلق إلا إذا استمر في عدم القدرة على الكلام حتى سن سنتين.

كما كشفوا عن الخطوات التي يمر بها الطفل في عملية التحدث، لافتين إلى أن الجنين يبدأ في تطوير القدرة على الكلام داخل الرحم مع استماعه لدقات قلب الأم، ولصوتها

ويطلق الطفل أول صرخاته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولادته؛ بسبب الجوع، ناصحين الأبوين بالتحدث كثيرًا مع الرضيع ومخاطبته باسمه ليتعرّف عليه خلال هذه الفترة.

وعن الإجابة على سؤال متى تقلق إذا تأخر الطفل عن الكلام؟، أكد الخبراء أنه يجب القلق إذا لم يستطع الطفل بين عمر سنة وسنتين الإشارة إلى الأشياء للتواصل، أو إذا استمر في استخدام صوت واحد فقط للتعبير عن كل شيء، ولا يبحث عن الدمى عندما تختفي عن ناظريه.

كما اقترحوا عرض الطفل على خبير في النطق إذا بلغ 13 شهرًا ولم يكن قد تمكن من نطق كلمة مثل ماما، وظل معتمداً على أصوات الهمهمة البسيطة.