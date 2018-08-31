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التوصل لطريقة تخلص البشر من ” الكوابيس ” أثناء النوم

التوصل لطريقة تخلص البشر من ” الكوابيس ” أثناء النوم
طوكيو(صدى):

توصل باحثو جامعة ” طوكيو ” لوجود نوعين من الجينات مسؤولة عن الكوابيس والأحلام، والتي تحدث أثناء النوم العميق المعروف باسم حركة العين السريعة ” REM ” .

حيث تحدث حركة العين ” REM ” لدى الثديات، بما في ذلك البشر، حيث يُعتقد أنها تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على السلامة، فضلاً عن تخزين الذكريات.

وقام الباحثون بتجربة عزل نوعين من الجينات التي تدفع ” الفئران ” لنوم حركة العين السريعة، فوجئوا باكتشاف أن القوارض عاشت بشكل طبيعي.

وبالاعتماد على هذه النظرية، والقدرة على إزالة الجينات المسؤولة عن أحلام الفئران، يمكن للباحثين ” نظريًا ” وقف الكوابيس لدى البشر في المستقبل، حيث يعتقد الباحثون أن REM قد لا يكون ضروريًا من أجل البقاء، على الأقل لدى الحيوانات المستأنسة.


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