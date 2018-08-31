” آل الشيخ ” يوجه بعلاج بن نصيب والصالح

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بعلاج كل من لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق سلطان بن نصيب، ولاعب الاتفاق المدير السابق للمنتخب زكي صالح.

ومن جانبه وجه نجم الهلال السابق سلطان بن نصيب الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مثمنًا وقفته المستمرة مع الرياضيين وإحساسه بهم وتلمس احتياجاتهم.

كما شكر زكي الصالح المستشار تركي آل الشيخ على دعمه واهتمامه الدائم لجميع الرياضيين، سائلًا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعودة إلى الوطن.

وكان أحد المغردين دون تغريدة على حساب الهيئة العامة للرياضة بشأن اللاعبين، مناشدًا خلالها رئيس الهيئة بعلاجهم.