التخلص من مشكلة ازدحام الأخبار على ” الفيس بوك “

وكالات(صدى):

يمثل ازدحام الاخبار الخاصة بالأصدقاء على ” الفيس بوك ” مشكلة لبعض المستحدمين؛ لذا يلجأ البعض لإلغاء المتابعة أو الحظر نهائيًا؛ لذا وفي هذا السياق نستعرض أبرز هذه الطرق لتجاهل هذه الأخبار على الكمبيوتر دون علمهم أو إرسال إشعار لهم.

ويمكن إلغاء متابعة الأصدقاء أو الصفحات عن طريق الانتقال إلى الملف الشخصي للصديق أو الصفحة والضغط على المزيد، ثم الضغط على خيار عدم المتابعة.

أما فيما يتعلق بالتخلص من مجموعة من الأشخاص والصفحات، من خلاصة الأخبار الخاصة بك مرة واحدة، حدد موقع السهم لأسفل على البانر الأزرق أو انقر على القائمة المكونة من ثلاثة أسطر على الهاتف، ثم حدد تفضيلات خلاصة الأخبار ” News Feed Preferences ” ثم اضغط على خيار غير المشتركين؛ لإخفاء مشاركاتهم ” Unfollow people and groups to hide their posts ” .

وبعد ذلك مرر لأسفل وحدد الأشخاص والحسابات التي تريد إزالتها من خلاصة الأخبار الخاصة بك، ثم اضغط على ” تم Done ” ؛ لحفظ ما قمت به من تغييرات.