” التجارة والاستثمار ” تشهر بمواطن وثلاثة مقيمين تورطوا بجريمة تستر تجاري

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة التجارة والاستثمار، بالتشهير بمواطن وثلاثة مقيمين من جنسية عربية، وذلك بعد تورطهم في جريمة التستر التجاري، عقب صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدهم.

وثبُت أن المواطن تورط في التستر على المقيمين الثلاثة، فضلًا عن تمكينهم من العمل لحسابهم الخاص عبر مؤسسته التي تمارس نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والمدرسية ومعامل المختبرات.

وحُكم على المتهم بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بالإضافة لإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة.

كما شمل الحكم إبعاد المتستر عليهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، فضلًا عن عقوبة التشهير من خلال نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

جدير بالذكر، أن القضية قد بدأت بورود معلومات لوزارة التجارة والاستثمار بشأن وجود شبهة تستر تجاري في مؤسسة للأدوات واللوازم المدرسية والمكتبية بحي المربع وسط مدينة الرياض، وعليه، سارعت الفرق التفتيشية للوزارة بأعمال التحري والتفتيش.

وتمكن مأمورو الضبط القضائي للوزارة من ضبط مستندات وأوراق رسمية أثبتت تمكين المواطن المتستر للمتستر عليهم من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابهم الخاص.