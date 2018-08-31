بعد أيام من زواجه.. إحالة عريس إلى النيابة بسبب إطلاقة أعيرة نارية

تركي السالم(صدى):

أقدم عريس يمني على إطلاق رصاصا وأعيرة نارية بحفل زفافه؛ تعبيرًا عن فرحته، ليتحول من القفص الذهبي بأيام قليلة إلى النيابة العامة بمحافظة ضمد؛ وذلك لتسببه في إصابة مركبة مقيم سوداني متوقفة أمام منزله.

وبالتطرق للتفاصيل، أصابت رصاصة أطلقها العريس مركبة المقيم السوداني، حيث يُعد ما فعله العريس مخالف للأنظمة والتعليمات بحمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية.

وكانت الجهات الأمنية المختصة قد أبلغت بالواقعة؛ لأجل الوصول إلى المتسبب ومحاسبته.