” القحطاني ” عن مشروع جزيرة سلوى: سيغير الجغرافيا بالمنطقة

علي القحطاني(صدى):

أعرب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن فخره واعتزازه بمشروع قناة جزيرة شرق سلوى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيغير الجغرافيا بالمنطقة.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، فتغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة ” .

وأضاف: ” حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ” .