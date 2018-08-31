” القحطاني ” عن مشروع جزيرة سلوى: سيغير الجغرافيا بالمنطقة
أعرب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن فخره واعتزازه بمشروع قناة جزيرة شرق سلوى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيغير الجغرافيا بالمنطقة.
وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، فتغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة ” .
وأضاف: ” حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ” .
استغفر الله[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 10 دقائق
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