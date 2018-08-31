  • الجمعة 31

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” القحطاني ” عن مشروع جزيرة سلوى: سيغير الجغرافيا بالمنطقة

” القحطاني ” عن مشروع جزيرة سلوى: سيغير الجغرافيا بالمنطقة

” القحطاني ” عن مشروع جزيرة سلوى: سيغير الجغرافيا بالمنطقة
علي القحطاني(صدى):

أعرب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عن فخره واعتزازه بمشروع قناة جزيرة شرق سلوى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيغير الجغرافيا بالمنطقة.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، فتغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة ” .

وأضاف: ” حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ” .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 10 دقائق

المملكة العربية السعودية من الاسم يكفي انها تجمع العالم ولها ثقل في كل شي سياسي واقتصادي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *