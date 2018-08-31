زوجة تطلب الخلع: ” بيكلمني على الفيسبوك وأنا جانبه “

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة، مرجعة السبب إلى أن زوجها لم يتحدث معها إلا عن طريق ” الفيسبوك ” فقط، حتى وهما في المنزل معًا.

وأوضحت الزوجة أنها اكتشفت أن زوجها الذي يعمل مهندس كمبيوتر ” مهووس ” بفيسبوك، قائلة : ” من أول يوم جواز مش بيتكلم معايا إلا من فيسبوك، حتى وهو جالس بجانبي، وعندما كان يتحدث معي أثناء الخطوبة على فيسبوك ظننت أن ذلك بسبب عدم تواجده معي، ولم أتخيل أن بعد الزواج سيستمر ارتباطه غير العادي بفيس بوك “.

وأضافت: ” حتى عندما يطلب مني شاي أو طعام يكون عن طريق الفيسبوك لدرجة أني شعرت بالملل، وأشعر بالوحدة وزوجي معي بالمنزل ولا أسمع صوته “.