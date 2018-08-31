إيقاف خدمات أستاذ جامعي متهم بالتفحيط بالدراجة الهوائية

علي القحطاني (صدى):

عوقب محاضر بقسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة الملك فهد، بإيقاف خدماته 3 أشهر، لاتهامه بالتفحيط والقيادة المتهورة بالدراجة.

وعلم الاستاذ الجامعي بإيقاف الخدمات بمحض الصدفة قبل عيد الأضحى، عندما كان يرتب أوراقه للسفر، إذ كان قد وعد زوجته بالسفر.

واكتشف وجود تعميم قديم من شعبان 1439هـ يفيد بطلب حضوره، إثر ارتكابه مخالفات منها قيادة دراجة بتهور، وقيادة الدراجة في المسار الأوسط، والحديث بالجوال، والتصوير عبر التواصل الاجتماعي، والتفحيط بالدراجة.