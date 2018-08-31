ضاحي خلفان: التعامل بقسوة مع ” الحمدين ” نجاح للأمن القومي العربي

طلال الضوي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، أنه على قدر ما يغلظ العرب على نظام قطر على قدر ما تستقر أوطان الأمة العربية.

وقال خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” لا تعطوا الدوحة الفرصة من جديد لإعادة الكرة لأنها لا تزال العميل لمشروع التفتيت الهادف لضياع الأمة “.

وأضاف : ” طالما تعنطز دوحة الحمدين ففي رأسها شئ باق من حلم تنفيذ خطة التفتيت التي كُلفت بالإسهام فيها، والله إن التعامل بقسوة مع نظام الحمدين نجاح للأمن القومي العربي ” .

وتابع : ” اغلظوا عليها في التعامل حتى تؤمن بأن العرب أمة لا يسقطها الخونة ” .