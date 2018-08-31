لمواكبة متغيرات المجتمع..شرطة مجتمعية للتصدي للعنف الأسري

علي القحطاني (صدى):

قررت الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة إجراء تعديلات في الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للعنف الأسري، في إطار المتغيرات التي يشهدها المجتمع السعودي.

وتضمنت التعديلات إنشاء شرطة مجتمعية وهيئة عامة للحماية الأسرية، بحسب ” الوطن “.

وستكون التعديلات ملزمة لجميع القطاعات الحكومية، قائمة على 11 محورا، من أهمها تعديل الأنظمة والتشريعات، وآلية عمل الحماية، والحوكمة لإدارة قضايا العنف الأسري، والتدريب والتوعية وإنشاء قاعدة بيانات لحالات العنف، إنطلاقا من مركز تلقي البلاغات 1919.