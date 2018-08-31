الفضائح تلاحق أردوغان..آبل تقاضي سلسلة متاجر تركية بسبب ” آيفون مضروب “

انقرة(صدى):

كشفت صحيفة تركية معارضة، عن اتهام شركة ” آبل ” الأمريكية سلسلة متاجر ” بيم ” التركية المقربة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيع ملحقات مزيفة لهواتف آيفون مستغلة علامة الشركة التجارية، بالرغم من تأكيد الجانب التركى أنها أصلية ومرخصة.

وأرسل محامو شركة آبل في تركيا بلاغًا لسلسلة متاجر ” بيم ” في 7 مايو 2018، موضحين أنه تبين، نتيجة الفحص، أن المنتجات التي يتم بيعها في فروع ” بيم ” وعليها العلامة التجارية الخاصة بشركة آبل، مزيفة ولم يتم إنتاجها من قبل شركة آبل أو أحد مصانعها.

وطالبت آبل في نهاية البلاغ بالوقف الفوري لبيع المنتجات، والكشف عن مصدر التوريد لهذه المنتجات المزيفة، وتسليم المنتجات المقلدة لشركة آبل.

كما طالبت آبل بأن تضمن سلسلة ” بيم ” بالكف عن استغلال اسمها للترويج لمنتجات مزيفة.