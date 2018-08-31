تفاصيل تعرض رجل أمن لحادث دهس بالخطأ أثناء عمله بعرفات

نايف السالم(صدى):

تعرض رجل أمن لحادث دهس بالخطأ من قبل زميله أثناء عملهما في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن.

ويرقد رجل الأمن العريف أحمد صالح الحربي ،بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

ويناشد ذوو المصاب ولاة الأمر – حفظهم الله – بنقله إلى مستشفى متقدم ومتخصص في الرياض.

ويعمل الحربي في شرطة منطقة القصيم، وكان مكلفا في مهمة الحج، وتعرض لحادث في يوم عرفة أثناء تأدية مهمته بالحج، وهو الآن منوم بالعناية المركزة ووضعه الصحي يتطلب النقل وبشكل عاجل إلى الرياض.