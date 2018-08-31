تفاصيل قصة القطة ” زمزم ” وانتقالها من المدينة المنورة إلى كندا بطائرة خاصة

نايف السالم(صدى):

لفتت قطة حديثة الولادة، بالمدينة المنورة انتباه حاجة كندية حيث وجدتها تتنقل ببهو الفندق الذي أقيمت به هي وزوجها بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج.

وأطلقت الحاجة الكندية على القطة اسم ” زمزم ” ، وأخذ الزوجان وهما ” عقيمان ” القطة وتوجها بها إلى فرع وزارة الزراعة بالمدينة المنورة وتم إجراء الفحوص اللازمة لها والتأكد من سلامتها صحيًا.

وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لركوب ” زمزم ” الطائرة في قفص ” مُدللة ” بعد إصدار التذاكر واستخراج السجل الخاص بها لانتقالها إلى كندا برفقة الزوجين.