بالصور..وافد يضطر للعيش بسيارته 10 أيام دون طعام أو شراب بمكة
أظهر مقطع فيديو وافدا مسنًا من جنسية عربية ،داخل سيارته يبدي تذمره من كفيله بعد أن سحب منه جواز سفره ما اضطره للمكوث في سيارته لمدة 10 أيام دون طعام أو شراب.
وأنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مشكلة الوافد، موضحا أن فرق التفتيش بالعاصمة المقدسة باشرت في وقت سابق حالة الوافد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسكن سيارته في أحد أحياء مكة متذمراً من صاحب عمله.
وتم لقاء صاحب العمل، وتسليم الوافد وثيقة السفر لإنهاء إجراءات مغادرته وعودته لبلده وحصوله على حقوقه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32454 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهدي بعض الكفلاء
لاصار تحت كفالته وافد
أستعبده🤔
6666[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اتق الله ياصاحب العمل
ستدخل قبرك بكفن بلا جيوب
الم تاخذك الرحمة بهذا المسن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19252 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب الحمد لله على سلامته