بالصور..وافد يضطر للعيش بسيارته 10 أيام دون طعام أو شراب بمكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو وافدا مسنًا من جنسية عربية ،داخل سيارته يبدي تذمره من كفيله بعد أن سحب منه جواز سفره ما اضطره للمكوث في سيارته لمدة 10 أيام دون طعام أو شراب.

وأنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مشكلة الوافد، موضحا أن فرق التفتيش بالعاصمة المقدسة باشرت في وقت سابق حالة الوافد الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسكن سيارته في أحد أحياء مكة متذمراً من صاحب عمله.

وتم لقاء صاحب العمل، وتسليم الوافد وثيقة السفر لإنهاء إجراءات مغادرته وعودته لبلده وحصوله على حقوقه.