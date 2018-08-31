بالصور..خلاف بسبب حائط كاد أن يودي بحياة طفلة

بيروت(صدى):

في واقعة مأساوية، كاد أن يتسبب خلاف بين جارين على ” حائط ” في وفاة طفلة 5 سنوات، حيث استقرت شظية بالقرب من رئتها وستلازمها طوال حياتها إن كُتب لها عمرٌ جديدٌ.

ولا تزال الطفلة قابعة في غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بلبنان ،بوضع صحي حرج، بعد ان انهمر الرصاص على سيارة عائلتها من كل حدب وصوب.

ويقول والد الطفلة : ” قصدت مع ولديّ وزوجتي الطبيب لمعرفة تاريخ ولادتها، وفي طريق عودتنا الى منزلنا سمعنا ازيز رصاص وما إن وصلت أمام منزل شقيقي حتى أطلق علينا مسلّحون النار، أصابوا سيارتي بخمس طلقات متفجرة، تطايرت منها شظايا، لتصيب طفلتي هنادي ابنة السنوات الخمس في يدها، لكن احدى الشظايا اخترقت كتفها لتستقر قرب قلبها “.

وأضاف : ” ما يزيد على المئة رصاصة اطلقها المسلحون على منزل شقيقي بسبب أنه أراد إقامة خيمة قرميد صغيرة على ارض يمتلكها، لكن جاره حاول منعه من دون وجه حق، حتى وصل به الأمر إلى الاعتداء على منزله بالنيران ” .

ويؤكد الأطباء أن الشظية استقرت بالقرب من رئة الطفلة، وأنه لا يوجد ما يدعو لإزالتها وتعريض حياتها للخطر، إذ بإمكانها ان تتابع حياتها والشظية موجودة داخل جسمهاز