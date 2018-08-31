بعد هروب طبيب تسبب في خطأ طبي..صحة جازان توضح الإجراءات المتخذة

علي القحطاني (صدى):

تعقيبا على هروب طبيب تسبب في خطأ طبي لمواطن، أوضحت صحة جازان الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الطبيب الذي غادر المملكة قبل وصول الشكوى المقدمة ضده للمستشفى الخاص الذي يعمل به.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة جازان نبيل غاوي، أن ملف القضية أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بجازان والتي يرأسها قاض وتتبع وزارة العدل، كما أن النظام قد كفل الحقوق بعد صدور القرارات والأحكام واكتسابها القطعية.

وكان المريض قد تعرض قبل عامين لخطأ طبي في عملية بواسير واتهم الطبيب وهو من جنسية عربية، بمحاولة الهروب من القضية بتقديم استقالته أثناء إجازته، ولم يتم البت في القضية أمام الهيئة الطبية الشرعية.