وثائق تكشف رغبة الأميرة ديانا في ارتداء البرقع أثناء زيارتها للمملكة قبل 32 عاما

لندن(صدى):

أظهرت صحيفة ” الديلي تليغراف ” البريطانية ، وثائق لعدد من الرسومات التي كانت مصممة للأميرة ديانا؛ لارتدائها خلال زيارتها للمملكة والخليج العربي عام 1986م.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الأميرة ديانا أبدت رغبتها في ارتداء زي يتناسب مع عادات وتقاليد السعودية ودول الخليج؛ لذلك تم تصميم فساتين بزي البرقع.

وحملت “اسكتشات” لتصميمات ملابس من بينها ” البرقع ” توقيع الأميرة ديانا بنفسها، حيث كشفت الصحيفة البريطانية أن تلك الصور والاسكتشات الحصرية، كانت خلال زيارة الأميرة ديانا إلى السعودية في عام 1986.

وشملت التصاميم زي خامس أو احتياطي، بحسب وصف التليغراف، وهو البرقع، الذي كانت سترتديه ديانا.

كما كشفت ” التليغراف” عن رسالة بتاريخ 2 يونيو 1986، مرسلة من بيكويث سميث إلى إيمانويلز، مصمم أزياء الأميرة ديانا، حيث جاء في نص الرسالة : “أصحاب السمو سيزورون سلطنة عمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، وفي جميع الأحوال الاحتشام هو أمر مهم “.