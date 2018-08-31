ضبط 7 أشخاص كونوا تشكيل عصابي لسرقة المحال التجارية بنجران

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة نجران، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص بسرقة محلات التجارية.

قال الرائد ” عبدالله العشوي ” المتحدث الرسمي لشرطة نجران، إن الـ 7 المتهمين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 عاما، وجاء القبض عليهم بعد توفر أدله على قيامهم بتشكيل عصابة إجرامية تمتهن جرائم السرقة من المحلات التجارية.

وأوضح ” العشوي ” ، أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في جرائمهم ومبالغ مالية تتجاوز 50 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.