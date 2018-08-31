بالفيديو.. عطل هاتف البيت الأبيض يحرج ” ترامب ” أمام الصحفيين

واشنطن(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بعد تعرضه لحرج شديد نتيجة عُطل فني بهاتف مكتب الرئاسة في البيت الأبيض بواشنطن، حيث ظل لأكثر من دقيقة يحاول الاتصال بالرئيس المكسيكي ” إنريكه بينيا نييتو ” .

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، الرئيس الأمريكي وهو يحاول عبثًا القيام بوضع نظيره المكسيكي على الخط، إلى أن تدخّل أحد العاملين بمكتب ترامب لإصلاح العطل، وذلك تزامنًا مع توصّل البلدان إلى اتفاق جيدٍ جدًا.

والجدير بالذكر شهد الواقعة جمع كبير من الصحفيين والمصورين الذين تواجدوا في مكتب الرئاسة، لحضور المكالمة التي رحّب فيها أخيرًا ترامب بالرئيس المكسيكي عبر مكبر الصوت.