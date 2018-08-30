مستشفى الليث يحدد شرط قبول فحص الزواج

نايف السالم(صدى):

أكد مستشفى الليث العام قبوله طلبات الفحص للزواج، بشرط توفر الهوية الوطنية سواءً للخاطب أو المخطوبة، وعدم الاكتفاء بإثبات سجل الأسرة، مبينة أنه سوف يتم تطبيق القرار ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 1439/12/22.

كما دفعت الصحة بعربة العيادات المتنقلة إلى محافظة الليث ، والتي تضم عددًا من التخصصات الطبية؛ مثل الباطنة والأشعة والتمريض والأسنان والمختبرات وغيرها.

و ستقدم عربة العيادات المتنقلة خدمات الرعاية الصحية الأولية، للمحتاجين إلى هذه الخدمات، في القرى والهجر والتجمعات السكانية، التي لا يوجد بها مراكز صحية، وتبعد عن المراكز الصحية مسافات بعيدة.