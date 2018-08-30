هيئة الرياضة تعلن عن فتح المدرجات خلف المرميين مجانًا

نواف السالم(صدى):

وجه رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للریاضة تركي بن عبدالمحسن آل الشیخ بفتح المدرجات خلف المرمیین بشكل مجاني للجماھیر خلال مباریات دوري كأس محمد بن سلمان.

كما تم الإعلان تم تخفیضات خاصة لأسعار التذاكر تشمل منسوبي وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني وأمن الدولة 50%، الأطباء 50%، الحاصلین على أوسمة الدولة بكافة فئاتھا 75 ، منسوبي الھیئة العامة للریاضة 25%، الاطفال حتى طول “130 سم 50%.

ومجانیة الحضور لكل من: ذوي الاحتیاجات الخاصة – ابناء الشھداء ومن أعمارھم فوق 60 عاما جمیع الجنسیات.