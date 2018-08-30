بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته استعدادًا للقاء الفيحاء غدًا
أنهى فريق نادي ” الهلال ” استعداداته الميدانية باستاد جامعة الملك سعود، مساء اليوم الخميس، وذلك تأهبًا لملاقاة ضيفه ” الفيحاء ” غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى لمباريات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.
ركز المدير الفني البرتغالي ” جورجي جيسوس ” ، على الجوانب التكتيكية خلال التدريب، وشرح ” جيسوس ” عدد من الجمل الفنية التي يود أن يطبقها اللاعبين باللقاء غدًا.
وأختتم “جيسوس ” مران اليوم بمناورة على كامل مساحة الملعب، فيما شارك المحترف البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.
وتابع المران رئيس النادي ” سامي الجابر ” ، ونائبه ” أحمد خميس ” وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومن جانبه توجه اللاعبين فور نهاية المران لمقر النادي، للدخول إلى معسكر صاحب السمو الملكي الأمير ” هذلول بن عبد العزيز ” .
فهد[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق