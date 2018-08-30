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بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته استعدادًا للقاء الفيحاء غدًا

بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته استعدادًا للقاء الفيحاء غدًا
ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق نادي ” الهلال ” استعداداته الميدانية باستاد جامعة الملك سعود، مساء اليوم الخميس، وذلك تأهبًا لملاقاة ضيفه ” الفيحاء ” غدًا الجمعة، ضمن الجولة الأولى لمباريات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

ركز المدير الفني البرتغالي ” جورجي جيسوس ” ، على الجوانب التكتيكية خلال التدريب، وشرح ” جيسوس ” عدد من الجمل الفنية التي يود أن يطبقها اللاعبين باللقاء غدًا.

وأختتم “جيسوس ” مران اليوم بمناورة على كامل مساحة الملعب، فيما شارك المحترف البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

وتابع المران رئيس النادي ” سامي الجابر ” ، ونائبه ” أحمد خميس ” وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومن جانبه توجه اللاعبين فور نهاية المران لمقر النادي، للدخول إلى معسكر صاحب السمو الملكي الأمير ” هذلول بن عبد العزيز ” .

 


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[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 1 ساعة

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