السوق المالية: تغريم 14 متهم وإلزامهم بدفع 24 مليون ريال للأعمال غير المشروعة

علي القحطاني (صدى):

أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، قرارين من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بشأن دعويين منفصلتين رفعتهما ضد 14 متهما بمخالفة نظام السوق ولائحة سلوكياته، بينهم سيدتان.

وتضمن قرارا لجنة الاستئناف إلزام بعض المتهمين بالإضافة إلى بعض المستثمرين بدفع مبالغ قدرها إجمالًا ” 20,329,213.15 ” عشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً وخمس عشرة هللة، نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.

وفرضت ” اللجنة ” على جميع المتهمين غرامات قدرها إجمالًا ” 4,150,000 ” أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف ريال، مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.