الافتاء المصرية توضح حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها
أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها.
جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على سؤال تضمن : ” امرأة وزوجها خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها، فما الحكم الشرعى في ذلك ” .
وردت دار الإفتاء قائلة: ” أنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها، لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة ” .
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
فتوى ما تخورش المية..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53078 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاهم الله خير ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10906 ] نشر منذ 49 دقيقة
كلام ســــليم جزاهم الله كل خير .