الافتاء المصرية توضح حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها

القاهرة(صدى):

أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها.

جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على سؤال تضمن : ” امرأة وزوجها خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها، فما الحكم الشرعى في ذلك ” .

وردت دار الإفتاء قائلة: ” أنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها، لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة ” .