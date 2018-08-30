شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” ، وظائف فنية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل في مدينة رأس الخير الصناعية، ومحافظة طريف، بمسمى فني كهربائي أول، ومراقب الأمن، وأخصائي تخطيط وصيانة، ومهندس المعادن، ومراقب صيانة.

وقالت الشركة إن الوظائف وفقاً للمسميات : فني كهربائي أول Electrical Technician I مدينة رأس الخير الصناعية، مراقب الأمن Superintendent, Operation Security مدينة رأس الخير الصناعية، أخصائي تخطيط وصيانة Specialist Maintenance – UW – Planningمحافظة طريف.

كما تضمنت الوظائف : مهندس المعادن، العمليات والإنتاج Metallurgical Engineer, Process & Product مدينة رأس الخير الصناعية.

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