إنقاذ حياة حاجين تعرضا لغيبوبة وصعوبة في التنفس بمطار جدة

نايف السالم(صدى):

تمكن مركز المراقبة الصحية بمدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من إنقاذ حياة حاجين بعد تعرضهما لغيبوبة وصعوبة في التنفس، وذلك بعمل إنعاش قلبي رئوي.

وتفصيلا؛ جاء الحاج الأول، وهو من الجنسية الإندونيسية، إلى المركز يعاني بسبب غيبوبة، حيث تبين انقطاع النفس والنبض، وتم إدخاله على الفور إلى غرفة الطوارئ، والبدء في عملية الإنعاش القلبي الرئوي، وتعامل الفريق الطبي مع الحالة الأولى بعد رجوع النبض خلال ست دقائق، وجرى إدخال أنبوب التنفس، ومن ثم تحويله مباشرة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وفي الوقت ذاته، جاء الحاج الصيني برفقة البعثة الصينية وهو يعاني بسبب صعوبة في التنفس ، وتم إدخاله بصفة عاجلة إلى غرفة الطوارئ الثانية، واتضح وجود انقطاع النفس والنبض، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي بعد مرور أربع دقائق، تم رجوع النبض، وتم إدخال أنبوب التنفس، وتحويل الحالة أيضاً إلى مجمع الملك عبدالله بشمال جدة ليتلقيا العناية الصحية اللازمة.