بالفيديو.. هكذا التقى محمد صلاح مع ” راموس “

ماجد محمد(صدى):

التقى سيريجو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، لأول مرة بعد واقعة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ” راموس ” بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، فيما كان صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب مع لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

وصرَّح ” راموس ” بأن ما حدث مع محمد صلاح كان حدثًا عارضًا، قائلًا : ” لقد طويت الصفحة واستقبلته ولا شيء آخر، أتمنى له حظا سعيدا ” .

جاءت تلك التصريحات خلال توزيع حفل الجوائز للأفضل في أوروبا لموسم 2017/2018، وإجراء قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وكان ” راموس ” قد تسبب في إصابة محمد صلاح في كتفه، في مباراة نهائي دوري الأبطال للموسم الماضي، بين ريال مدريد وليفربول.