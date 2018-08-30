خلال 5 أيام.. الأمن العام يضبط 9 آلاف شخص وعدداً من الأسلحة والمخدرات

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة ضمن جهود الحملة الأمنية الموحدة من 19 – 15 / 12 /1439هـ.

وأوضحت أن إجمالي من ضُبط من أشخاص وصل إلى 9955 شخصا منهم 2953 قضايا مختلفة كما حررت الجهات الامنية 4373 مخالفة مرورية منها 196 مركبة مسروقة، و591 اشتباه، و219 مطلوبة.

كما تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط أسـلحة خلال الأيام الخمسة هي 818 قطعة سـلاح منوعة، 737 ذخيرة حية، و رشاش و11 بندقية هوائية ، إضافة إلى 310 قارورات و7 جراكل معبأة بالمسكر، و1020 حبات مخدرة، و2كيلو حشيش، وأكثر من 45 ألف كيلو قات.