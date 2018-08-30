بالفيديو.. فيصل العبدالكريم يوضح كيف يتم النصب عن طريق حسابات مجهولة
أكد فيصل العبد لكريم، مهتم بقضايا المستهلك، على ضرورة الحيطة والحذر من الحسابات المجهولة على انستجرام والتي تنصب على المستهلك، وتبيع منتجات مجهولة المصدر ومخالفة.
وقال العبد الكريم عبر حسابه على تويتر : يتسائل البعض كيف تدير عمالة مثل هذه الحسابات وبنفس الوقت الحساب البنكي الذي يتم التحويل له بإسم فتاة، وللأسف مثل هذه الممارسات ضرّت كثير من الشبان والفتيات الذين يعملون بصدق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53068 ] نشر منذ 1 ساعة
الحذر واجب ,,
,, وعدم الثقه بكل ماينشر اوجب ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
ويجازيك كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيك الف عافية
نوير[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيك الف عافية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10902 ] نشر منذ 48 دقيقة
كلام ســــــليم جـزاك الله خــــير .👍👍.