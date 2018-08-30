” بن سحيم ” عن النظام القطري: هكذا هم شيمتهم الغدر

طلال الضوي(صدى):

استنكر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، تغيير النظام القطري لرأيه بان تحرير اليمن ضرورة وحاجة، ورؤيته بأن التحالف العربي مساعد لـ ” الإرهابيين ” .

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعد أن كانوا مؤمنين بأن تحرير اليمن وإعادة الشرعية ضرورة وحاجة، أصبح النظام القطري يرى في التحالف العربي مساعد لـ الإرهابيين”..هكذا هي الأنظمة الصغيرة مبادئها تتغير وتتلون بين يوم وليلة..هكذا هم شيمتهم الغدر ” .

وأضاف : ” ثم يلومون أشقائنا لماذا يقاطعونهم؟! النظام القطري يبدو متصدعاً متهاوياً كما لم يكن سابقاً، من منع أهلنا من المشاعر المقدسة، إلى محاولاته الفاشلة بتدويل الحج، مروراً بكونه أداة في يد الدول المنبوذلة، وحتى ارتمائه بشكل رسمي في حضن إيران ومشروعها الفارسي في اليمن ” .